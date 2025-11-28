Bilancio di Palafrizzoni in tre anni più di 68 milioni di opere Gandi | Tanti limiti per i Comuni
Bergamo. È stato approvato in Giunta il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, step cruciale nella definizione dei documenti di programmazione del Comune di Bergamo prima del passaggio in Consiglio comunale. In modo da disporre di strumenti di programmazione pienamente operativi già a inizio esercizio 2026, i principali documenti di programmazione saranno presentati al Consiglio prima dell’inizio del nuovo anno nelle sedute tra il 15 e il 18 dicembre, data di approvazione prevista che segnerebbe un nuovo record. “Presentiamo il bilancio di previsione per la prima volta a fine novembre – dichiara Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al bilancio -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Bilancio di Palafrizzoni, in tre anni più di 68 milioni di opere. Gandi: “Tanti limiti per i Comuni” - Nei servizi restano rilevanti le quote per politiche sociali, scuola e turismo: "Il documento non chiede particolari sacrifici a nessuno" ... Da bergamonews.it