Bilancio di Palafrizzoni in tre anni più di 68 milioni di opere Gandi | Tanti limiti per i Comuni

Bergamo. È stato approvato in Giunta il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, step cruciale nella definizione dei documenti di programmazione del Comune di Bergamo prima del passaggio in Consiglio comunale. In modo da disporre di strumenti di programmazione pienamente operativi già a inizio esercizio 2026, i principali documenti di programmazione saranno presentati al Consiglio prima dell’inizio del nuovo anno nelle sedute tra il 15 e il 18 dicembre, data di approvazione prevista che segnerebbe un nuovo record. “Presentiamo il bilancio di previsione per la prima volta a fine novembre – dichiara Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al bilancio -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it