Biathlon la Coppa del Mondo femminile riparte dopo il magnifico finale 2025 A chi la Sfera di cristallo?
Martedì 2 dicembre scatterà la trentanovesima edizione della Coppa del Mondo femminile di biathlon. L’individuale di Östersund terrà a battesimo la stagione 2025-26, nella speranza che possa essere emozionante tanto quanto quella passata. Lo scorso anno, difatti, abbiamo vissuto uno dei finali più belli della storia e – senza dubbio alcuno – il più cinematografico in assoluto. Di atti conclusivi al cardiopalma se ne sono vissuti parecchi, soprattutto fra le donne, ma quando mai era capitato che le due atlete in lotta per vincere la Sfera di cristallo si fossero sfidate in un autentico spareggio, giocandosi contemporaneamente il successo della gara e della classifica generale all’ultimo giro dell’inverno? Mai, almeno prima del 23 marzo 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
