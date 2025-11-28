betsson inter incontro con il main sponsor prima del derby il motivo del colloquio ed i risultati

Inter News 24 Betsson Inter: prima del derby di domenica sera, la dirigenza nerazzurra ha avuto un colloquio con il main sponsor della società. Domenica scorsa, il San Siro ha ospitato un momento speciale, che ha visto l’incontro tra il calcio e una solida alleanza commerciale. Betsson Sport, noto brand nel settore delle scommesse sportive, ha ufficialmente rafforzato la sua partnership con l’Inter, portando avanti una collaborazione che promette di essere proficua e ricca di novità. L’evento si è svolto prima del fischio d’inizio del derby di Milano, con un incontro istituzionale di alto livello che ha visto protagonisti Stefano Tino, Managing Director Italia di Betsson Group, Javier Zanetti, Vice Presidente dell’Inter, e Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

