Bernardeschi torna a segnare in Europa dopo 6 anni che gol di testa!
Bernardeschi torna a segnare in Europa come non accadeva dal 2019 con la maglia della Juventus. Al 53' di Bologna-Salisburgo, sovrasta Laimer e batte Schlager con un gran colpo di testa: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
A segno anche in Europa, Bernardeschi a Bologna può tornare quello di un tempo? - facebook.com Vai su Facebook
. @Bolognafc1909, Italiano dopo la vittoria contro il Salisburgo: "Grande partita contro una squadra molto fastidiosa. Bernardeschi non si discute, sta iniziando a fare lo switch mentale per tornare a esprimersi come ha sempre fatto" Vai su X
Bologna - Salisburgo, Bernardeschi in gol: da quanto tempo non segnava in una competizione europea? - Bernardeschi torna al gol in Europa e trascina il Bologna al 4- Lo riporta tag24.it
Bologna-Salisburgo, Bernardeschi segna di testa: gol in Europa dopo 6 anni. VIDEO - Già a segno nell'ultima giornata contro l'Udinese, Bernardeschi si ripete in Europa come non accadeva dal 2019 con la maglia della Juventus. Si legge su sport.sky.it
Bologna, Italiano: “Bernardeschi non si discute. Potevamo segnare più gol” - Ci pensano Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini a regalare i tre punti ai rossoblù contro ... Riporta gianlucadimarzio.com