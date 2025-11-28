Bernardeschi torna a segnare in Europa dopo 6 anni che gol di testa!

Bernardeschi torna a segnare in Europa come non accadeva dal 2019 con la maglia della Juventus. Al 53' di Bologna-Salisburgo, sovrasta Laimer e batte Schlager con un gran colpo di testa: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bernardeschi torna a segnare in europa dopo 6 anni che gol di testa

© Gazzetta.it - Bernardeschi torna a segnare in Europa dopo 6 anni, che gol di testa!

