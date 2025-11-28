Bergomi difende Barella | Il gol preso non è colpa sua L’Inter ti abbaglia ma in realtà…

Inter News 24 Le parole di Beppe Bergomi, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport dell’ultimo turno di Champions League e dell’ Inter. ITALIANE IN CHAMPIONS – «Sulle squadre del campionato italiano ho le idee chiare su tutte tranne che sulla Juve. Potenzialmente nella mia testa è forte e può fare di più di quello che sta facendo. Non mi faccio incantare dalle partite europee, nel senso che trovano più spazio e si vede dai numeri di Yldiz che sono diversi in CL. Sicuramente una vittoria ottima perché altrimenti sarebbe stata difficile una qualificazione agli ottavi adesso ancora possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

