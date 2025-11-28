Bergamo e-bike e motorini truccati | 5 controlli e altrettante sanzioni

IN CITTÀ. Con il mezzo mobile in dotazione alla Motorizzazione civile di Bari, l’unico equipaggiato in Italia per eseguire test di velocità e fonometrici su bici a pedalata assistita e moto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, e-bike e motorini truccati: 5 controlli e altrettante sanzioni

