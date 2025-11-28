Benevento protagonista a Il Bel Paese | alla scoperta di eccellenze e virtù

Tempo di lettura: 2 minuti Una bella opportunità mediatica per Benevento ed il Sannio grazie alla trasmissione televisiva "Il Bel Paese. Alla scoperta di eccellenze e virtù", ideata e condotta da Francesco Vitulano e co-autrice Marcella Del Prete. L'appuntamento è fissato per Domenica 30 Novembre alle ore 22:00 su Gold TV Italia (canale 128 del Digitale Terrestre, con copertura nazionale). La puntata ospiterà un segmento speciale di 23 minuti interamente dedicato a un'approfondita immersione nella storia, cultura e identità di Benevento. Il programma onorerà il valore inestimabile del patrimonio sannita concentrandosi sulla Rete Museale della Provincia di Benevento.

