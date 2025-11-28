Tempo di lettura: 2 minuti Gli inglesi la chiamano palla “in the box”, un classico soprattutto dei minuti finali quando il tempo è poco e serve essere risoluti non andando troppo per il sottile con passaggi e passaggetti. Un concetto, questo, che sembra non appartenere al Benevento che da Auteri a Floro Flores, soprattutto in trasferta, ha quasi sempre portato all’estremo il possesso invece di gettare la palla in area (in the box) sperando di sparigliare le carte. Lunedì sera al “Vigorito” nel big match contro la Salernitana, squadra con la migliore difesa del girone fuori casa, i giallorossi dovranno essere bravi anche a snaturarsi all’occorrenza contro un collettivo come quello granata che chiude bene gli spazi ed è sempre reattivo sulle corsie laterali, zona cercata a volte con fin troppa insistenza dai giallorossi per fare breccia nei reparti arretrati avversari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, palla “in the box” questa sconosciuta: contro la Salernitana serve una Strega senza fronzoli