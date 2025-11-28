Benetton Formula | su Sky e NOW il documentario sulla scuderia italiana

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta viene raccontata la storia della celebre scuderia italiana e dei grandi successi nel Mondiale di Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

benetton formula su sky e now il documentario sulla scuderia italiana

© Gazzetta.it - Benetton Formula: su Sky e NOW il documentario sulla scuderia italiana

Altre letture consigliate

benetton formula sky nowBenetton Formula: su Sky e NOW il documentario sulla scuderia italiana - Benetton Formula è il documentario disponibile su Sky e NOW da venerdì 28 novembre 2025: ci racconta la storia di un'icona senza tempo della Formula 1. Riporta msn.com

benetton formula sky now“Benetton Formula”: su Sky Sport e NOW la storia di un’icona senza tempo della Formula 1 - A trent’anni dai trionfi mondiali della scuderia Benetton, arriva in prima visione esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW “Benetton Formula”, il documentario che ripercorre dodici anni di passio ... Scrive megamodo.com

benetton formula sky nowBenetton Formula: su Sky e NOW il venerdì 28 novembre - A trent’anni dai grandi successi nel Mondiale di Formula 1 — con Michael Schumacher tra i piloti e il titolo costruttori per la scuderia — arriva “Benetton Formula”, il documentario che racconta per ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Benetton Formula Sky Now