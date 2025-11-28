Benetton Formula | su Sky e NOW il docu-film che celebra trionfi e innovazioni della scuderia italiana

Digital-news.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre alle 22.30 in prima visione su Sky Sport Uno, in simulcast su Sky Documentaries, streaming su NOW e on demand, il documentario racconta 12 anni di storia della Benetton, dai primi podi di Gerhard Berger ai titoli mondiali conquistati da Michael Schumacher, tra immagini inedite, aneddoti esclusivi e testimonianze di protagonisti come Flavio Briatore, Ross Brawn e Carlo Vanzini.. 🔗 Leggi su Digital-news.it

