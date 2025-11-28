Belve doccia fredda per la Fagnani | ascolti in calo si rischia la chiusura

Gli ascolti di Belve e preoccupano la Rai: quale potrebbe essere il futuro del programma di Francesca Fagnani? Le indiscrezioni. Francesca Fagnani, con Belve, ha rivoluzionato il modo di fare interviste in tv. Le sue domande, spesso pungenti in grado di mettere in difficoltà gli ospiti, hanno conquistato il pubblico sin dalla prima stagione al punto che la Rai ha deciso di puntare su un format nuovo che, stagione dopo stagione, è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori di Raidue. (Fonte Raiplay) – Lopinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Belve, doccia fredda per la Fagnani: ascolti in calo, si rischia la chiusura

Approfondisci con queste news

rete veneta. . TEZZE SUL BRENTA | ALLARME FURTI, LADRI IN CASA MENTRE IL PROPRIETARIO FA LA DOCCIA – Ladri ancora scatenati nel territorio bassanese. Ieri sera hanno colpito a Tezze sul Brenta. Sono entrati in un’abitazione mentre i proprietari - facebook.com Vai su Facebook

Belve, doccia fredda per la Fagnani: ascolti in calo, si rischia la chiusura - Gli ascolti di Belve e preoccupano la Rai: quale potrebbe essere il futuro del programma di Francesca Fagnani? Riporta lopinionista.it

Belve con Francesca Fagnani riparte su Rai 2 con Belen Rodriguez e Isabella Rossellini - Il giorno che milioni di telespettatori stavano aspettando da quasi cinque mesi è finalmente arrivato. Secondo gazzetta.it

Belve, Francesca Fagnani conferma lo stop e svela il prossimo ospite - “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda”, ha scritto Francesca Fagnani in una storia pubblicata sul suo ... Secondo dilei.it