Bella la stazione ristrutturata di Cattolica peccato che non si sa più dove parcheggiare

Riminitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo la seguente segnalazione da parte di un lettore e pubblichiamo: “Salve, leggo il vostro articolo sulla stazione di Cattolica. Vero: bella, i bagni, la facciata e la bella foto del sindaco di Cattolica e dell'assessore ai Lavori pubblici. Si parla di inclusione e di una porta di ingresso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

