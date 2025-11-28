Bella la stazione ristrutturata di Cattolica peccato che non si sa più dove parcheggiare
Riceviamo la seguente segnalazione da parte di un lettore e pubblichiamo: “Salve, leggo il vostro articolo sulla stazione di Cattolica. Vero: bella, i bagni, la facciata e la bella foto del sindaco di Cattolica e dell'assessore ai Lavori pubblici. Si parla di inclusione e di una porta di ingresso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Siamo ancora in bella vista alla Feltrinelli della stazione, che, a quanto vedo, ha finito i dieci libri che sono andato a firmare a ottobre. Questo lampredotto va via come il pane. Grazie mille a tutti ? - facebook.com Vai su Facebook
"Bella la stazione ristrutturata di Cattolica, peccato che non si sa più dove parcheggiare" - Vero: bella, i bagni, la facciata e la bella foto del sindaco di Cattolica e dell'assessore ai Lavori pubblici. Come scrive riminitoday.it
Cattolica, semaforo verde per la nuova stazione - Arrivato l’atteso via libera della Sovrintendenza di Ravenna ai lavori di rifacimento che partiranno in primavera. Scrive ilrestodelcarlino.it
La nuova stazione aprirà nel giugno 2026 - Cattolica vuole nel 2026 una stazione completamente rinnovata e un quartiere cittadino riqualificato. Si legge su ilrestodelcarlino.it