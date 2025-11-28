Bella la stazione ristrutturata di Cattolica peccato che non si sa più dove parcheggiare

Riceviamo la seguente segnalazione da parte di un lettore e pubblichiamo: “Salve, leggo il vostro articolo sulla stazione di Cattolica. Vero: bella, i bagni, la facciata e la bella foto del sindaco di Cattolica e dell'assessore ai Lavori pubblici. Si parla di inclusione e di una porta di ingresso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it