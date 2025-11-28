Belen Rodriguez in difficoltà durante l’intervista a Vanity Fair | Avevo preso dei calmanti

Belen Rodriguez è finita sulla bocca di tutti dopo un’intervista, rilasciata in occasione di un evento organizzato da “Vanity Fair”, . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Belen Rodriguez in difficoltà durante l’intervista a “Vanity Fair”: “Avevo preso dei calmanti”

Altre letture consigliate

È una Belen Rodriguez a cuore aperto quella che racconta le sue fragilità, rassicurando allo stesso tempo i fan, attraverso due storie pubblicate su Instagram. Due video pubblicati sul suo profilo Ig per spiegare quanto successo qualche giorno fa in occasione - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Belen Rodriguez in difficoltà sul palco durante l'intervista a Vanity Fair, il video allarma i fan. Vai su X

Belen Rodriguez preoccupa i fan durante un’intervista e poi spiega: “Mi dispiace, ero sotto tranquillanti” [VIDEO] - Belen Rodriguez tranquillizza i fan dopo la sua "strana" intervista diventata virale , in cui è apparsa confusa e provata. Lo riporta cinematographe.it

Belen Rodriguez in difficoltà sul palco durante l'intervista, "presi tre calmanti dopo un attacco di panico" - Belen Rodriguez ha spiegato perché è apparsa in difficoltà durante un'intervista sul palco in un recente evento dal vivo: il messaggio a cuore aperto. virgilio.it scrive

Belen Rodriguez sta male? Difficoltà durante un’intervista, i video allarmano i fan/ Cos’è successo - Belen Rodriguez in chiara difficoltà durante un evento: la showgirl sta male? Secondo ilsussidiario.net