Beko addio a Siena ora si punta a una rapida reindustrializzazione

SIENA – Ultimo giorno di attività per lo stabilimento Beko di Siena. Con Beko si chiude una storia che ha fatto la manifattura toscana, e si apre una finestra su un futuro appeso alla reindustrializzazione del sito di via Toselli a Siena. Chiusa la produzione, acquistato l’immobile da Invitalia, entrano in gioco gli accordi stipulati al tavolo Mimit per la salvaguardia delle sorti dei lavoratori. Anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, questa mattina (28 novembre) era a Siena a salutare una lunga storia industriale guardando all’auspicato nuovo corso. “La questione di Beko – ha detto Giani – riguarda tutta la regione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

