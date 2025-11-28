Beethoven e Chopin per il concerto di Emanuela Mosa e Giuseppe Andaloro

28 nov 2025

Continuano gli appuntamenti musicali proposti dall’Accademia di Studi Pianistici Antonio Ricci, presieduta da Flavia Brunetto, e realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine.Il programma musicale prevede per sabato 29 novembre alle 17.30, nella sede dell’ateneo udinese di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

