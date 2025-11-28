Beccato a nascondere 500 grammi di marijuana sul terrazzo di una palazzina nel quartiere di Modena | arrestato

Non si fermano i controlli sul territorio da parte dei carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto in quelle zone ritenute “sensibili”. Nel corso di una di queste attività, nel quartiere Modena -periferia Sud di Reggio Calabria-, i carabinieri hanno arrestato un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ordinanza anti prostituzione a Qualiano, multe fino a 500 euro per chi viene beccato - https://nap.li/GEKG - facebook.com Vai su Facebook

Beccato a nascondere marijuana e hascisc. Denunciato un ventenne - Ventenne reggiano denunciato alla Procura dai carabinieri per ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Beccato con 750 grammi di droga e oltre 9mila euro in contanti, 30enne del Mali arrestato per spaccio - Dopo un primo controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish e di 350 euro in banconote di piccolo taglio, che non è escluso possano essere stati i proventi dello spaccio ... Segnala ilgazzettino.it