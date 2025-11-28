Beautiful anticipazioni settimanali dal 29 novembre al 5 dicembre 2025 | Steffy accusa Hope di essere una manipolatrice proprio come sua madre
Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 29 novembre al 5 dicembre su Canale 5 assisteremo al doppio confronto tra Hope e Thomas, e poi tra la figlia di Brooke e Steffy. In questa seconda occasione voleranno parole durissime, e Steffy accuserà l’altra di essere una manipolatrice, proprio come sua madre Brooke. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana. Anticipazioni settimanali Beautiful: Hope e Thomas, scontro finale. Thomas non riuscirà a trattenere tutta la sua frustrazione per il secondo rifiuto di Hope, e accuserà la figlia di Brooke di non voler portare la fede che le ha regalato al dito, ma solo appesa alla catenina. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
