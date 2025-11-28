Beautiful Anticipazioni Americane | Electra scopre chi ha ucciso Luna e il mistero si infittisce!

Nelle puntate americane di Beautiful, Electra ha appena scoperto chi ha investito Luna e che si tratta di un personaggio "secondario" che farà presto parlare di sé e che infittisce ancora di più il mistero sulla morte di Luna. Sì, perché i colpi di scena potrebbero essere dietro l'angolo negli episodi della Soap, presto anche su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Electra scopre chi ha ucciso Luna e il mistero si infittisce!

