Beautiful anticipazioni 28 novembre 2025 | Hope divisa tra Thomas e Liam

Nella nuova puntata di Beautiful su Canale 5, la storia ruota su Hope. Alla Forrester Creations, la giovane Logan lavora fianco a fianco con Thomas sulla linea Hope for the Future. Tra riunioni, bozzetti e passerelle, la loro intesa professionale sembra ormai qualcosa di più. Il confine tra lavoro e sentimento diventa sottile, soprattutto dopo avere respinto il matrimonio. Dall’altra parte c’è Liam, che osserva tutto e teme un nuovo tradimento. Vorrebbe proteggere il loro matrimonio, ma rischia di apparire solo geloso e rigido. Intorno a loro, Steffy, Brooke e Ridge cercano di guidare la coppia senza peggiorare la situazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

