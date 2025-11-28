Beatrice Luzzi lancia una frecciatina velenosa a Samira Lui | parole davvero poco lusinghiere

Mentre Samira Lui sta vivendo un momento d’oro in televisione accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna – dove pubblico e critica sembrano apprezzare charme, dolcezza e presenza scenica – a riaccendere vecchie scintille ci ha pensato Beatrice Luzzi. L’attrice, protagonista della passata edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare della collega conosciuta proprio dentro la Casa, lasciandosi andare a commenti che hanno immediatamente acceso l’attenzione. Nessun entusiasmo, nessuna celebrazione: anzi, un giudizio che ha tutta l’aria di essere una stoccata diretta. Beatrice Luzzi e la stoccata a Samira Lui: ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Beatrice Luzzi lancia una frecciatina velenosa a Samira Lui: parole davvero poco lusinghiere

"È una donna esteticamente molto bella e accomodante, è difficile che lasci uscire la parte più pungente di sé. Nei miei confronti l'ha fatta uscire. Credo che per un certo tipo di televisione sia perfetta", ha dichiarato Beatrice Luzzi parlando di Samira Lui.

