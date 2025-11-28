Beatrice Arnera e Raoul Bova non riescono a staccarsi spunta la foto del bacio

28 nov 2025

Fanno sul serio Beatrice Arnera e Raoul Bova, i due attori di Buongiorno mamma che da numerose settimane sono al centro del gossip. Una foto scattata dai paparazzi di Chi che li ritrae mentre si baciano mette un sigillo sulla relazione tanto chiacchierata ultimamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

