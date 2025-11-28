Bauman la modernità liquida e il Muro del pianto

Cento anni fa nasceva Zygmunt Bauman ebreo polacco, sguardo rivolto ai segni di incertezza e di insicurezza di fine secolo che sembravano anticipare l’inesorabile slittamento del vecchio mondo verso una nuova antropologia. Un lungo viaggio dalle rovine del mondo regolato dalla “compattezza” di lingue e costumi comunitari fino all’alveare dei processi digitali che ampliavano a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bauman, la modernità liquida e il Muro del pianto

