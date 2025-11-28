Bassano Romano caccia i suoi abitanti | tolta residenza a una 94enne disabile
Per un cittadino, non avere una residenza significa divenire apolide e pertanto essere escluso dai servizi sociali del territorio.
Bassano Romano caccia i suoi abitanti: tolta la residenza ad un signora di 94 disabile - Certamente il Comune di Bassano Romano, proprio perchè vicino alla Capitale, contando quasi 5000 abitanti, non ha interesse mantenere i suoi residenti.