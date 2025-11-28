Basket l’Italia a rischio qualificazione ai Mondiali…e anche alle Olimpiadi! Perché i due tornei sono collegati

L’Italia ha incominciato nel peggior modo possibile la propria avventura nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket, perdendo in casa contro l’Islanda. L’esordio di Luca Banchi sulla panchina della nostra Nazionale è stato bagnato da una sconfitta contro la rognosa compagine nordica, che per la terza volta negli ultimi tre anni è riuscita a prevalere contro gli azzurri. La battuta d’arresto maturata a Tortona per 81-76 mette già in salita il cammino verso la prossima rassegna iridata e costringe la nostra Nazionale a una non semplice rincorsa per essere presente al grande evento in programma tra due anni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Italia a rischio qualificazione ai Mondiali…e anche alle Olimpiadi! Perché i due tornei sono collegati

Altre letture consigliate

BASKET, POLONARA IN TRIBUNA A TORTONA PER ITALIA-ISLANDA Il campione anconetano, reduce da un lungo e difficile recupero dopo il trapianto di midollo, ha voluto essere vicino ai compagni di Nazionale nel primo match di qualificazione ai Mondiali - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA BASKET Qualificazioni Mondiali 2027, Italia-Islanda 76-81 Prima sconfitta per Ct Banchi, domenica la sfida con la Lituania #SkySport #Basket #SkyBasket Vai su X

Basket, l’Italia a rischio qualificazione ai Mondiali…e anche alle Olimpiadi! Perché i due tornei sono collegati - L'Italia ha incominciato nel peggior modo possibile la propria avventura nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket, perdendo in casa contro ... Riporta oasport.it

Basket femminile, qualificazioni Mondiali 2026: le avversarie dell'Italia ai gironi - Sono queste le squadre che la Nazionale femminile di basket incontrerà nella fase a gironi per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Basket ... Come scrive sport.sky.it

Qualificazioni mondiali basket,Italia-Islanda il 27/11 a Tortona - Inizia tra un mese il percorso verso il mondiale di basket maschile che si svolgerà a Doha, in Qatar, dal 27 agosto al 12 settembre 2027. ansa.it scrive