Si doveva conoscere questa sera il destino della Dinamo Sassari nell’EuroCup femminile 2025-2026 ma il black-out del Pala Serradimigni ha rimandato il verdetto. Le sarde erano in vantaggio di due lunghezze sulle ceche del KP Brno quando le luci del palazzetto si sono improvvisamente spente, a 3? dalla fine della sfida, decisiva per la qualificazione al prossimo turno. In attesa di sapere se la partita verrà conclusa domani o se la squadra italiana verrà penalizzata con una sconfitta a tavolino, la Dinamo Sassari ha da poco reso noto quanto segue: “ La partita tra Dinamo Women e KP Brno, valida per la 6ª giornata di regular season di FIBA Europe Cup Women, è stata sospesa a 3’17” dal termine dell’ultimo quarto a causa di un blackout elettrico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Eurocup femminile: black-out al PalaSerradimigni, sospesa Dinamo Sassari-KP Brno