Basket | Dinamo Sassari sconfitta a tavolino contro il KP Brno per il blackout di EuroCup

La FIBA ha disposto la sconfitta a tavolino della Dinamo Banco di Sardegna Sassari in EuroCup femminile. Nell’ultima giornata, che vedeva le sarde opposte al KP Brno in un match che fungeva da vera e propria eliminazione diretta (con il Banco cui servivano almeno 4 punti di scarto), al PalaSerradimigni mancavano poco più di 3 minuti e il punteggio era sul 69-67 quando l’illuminazione se n’è improvvisamente andata. Impossibile ripristinarla per la sera in corso, per cui la sera è terminata con un aggiornamento ad oggi per scoprire cosa sarebbe accaduto. Ebbene, la FIBA deciso per la sconfitta a tavolino di Sassari (0-20), che comporta nei fatti l’eliminazione del club sardo, giacché non era più per esso possibile concorrere al ruolo di facente parte delle quattro migliori terze. 🔗 Leggi su Oasport.it

