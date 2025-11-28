Basket black-out al PalaSerradimigni in EuroCup | sospesa Dinamo Sassari-KP Brno poi arriva la sconfitta a tavolino

AGGIORNAMENTO 28 NOVEMBRE. La FIBA ha sancito la sconfitta a tavolino per Sassari (0-20) nel corso della mattinata odierna. — Si doveva conoscere questa sera il destino della Dinamo Sassari nell’EuroCup femminile 2025-2026 ma il black-out del Pala Serradimigni ha rimandato il verdetto. Le sarde erano in vantaggio di due lunghezze sulle ceche del KP Brno quando le luci del palazzetto si sono improvvisamente spente, a 3? dalla fine della sfida, decisiva per la qualificazione al prossimo turno. In attesa di sapere se la partita verrà conclusa domani o se la squadra italiana verrà penalizzata con una sconfitta a tavolino, la Dinamo Sassari ha da poco reso noto quanto segue: “ La partita tra Dinamo Women e KP Brno, valida per la 6ª giornata di regular season di FIBA Europe Cup Women, è stata sospesa a 3’17” dal termine dell’ultimo quarto a causa di un blackout elettrico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, black-out al PalaSerradimigni in EuroCup: sospesa Dinamo Sassari-KP Brno, poi arriva la sconfitta a tavolino

