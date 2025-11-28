Bartesaghi l’esempio del Milan Futuro | crescita dei talenti più importante dei …

Pianetamilan.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan Futuro continua la sua stagione in Serie D. L'obiettivo del progetto rossonero resta chiarissimo. L'esempio è il terzino Bartesaghi. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bartesaghi l8217esempio del milan futuro crescita dei talenti pi249 importante dei 8230

© Pianetamilan.it - Bartesaghi l’esempio del Milan Futuro: crescita dei talenti più importante dei …

