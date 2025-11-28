Bartesaghi l’esempio del Milan Futuro | crescita dei talenti più importante dei …
Il Milan Futuro continua la sua stagione in Serie D. L'obiettivo del progetto rossonero resta chiarissimo. L'esempio è il terzino Bartesaghi. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Milan Futuro, Massimo Oddo: “Vittoria importante, ma serve più personalità. Bartesaghi è l’esempio per tutti” ? #MilanFuturo, #MassimoOddo: “Vittoria importante, ma serve più personalità. #Bartesaghi è l’esempio per tutti” ... - facebook.com Vai su Facebook
MP – Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo messo più grinta, ma dobbiamo ancora crescere. Bartesaghi esempio da seguire” Vai su X
Bartesaghi traccia la via, la Gazzetta: "I gioielli di Milan Futuro" - Una delle storie più rilevanti di questa prima parte di stagione, è senza dubbio l'ascesa di Davide Bartesaghi. milannews.it scrive
Milan Futuro, Oddo: “Bartesaghi è l’esempio per questi ragazzi” - Mister Massimo Oddo commenta l'ultima vittoria del Milan Futuro e indica Bartesaghi come modello da seguire per i giovani rossoneri. Come scrive msn.com
Bartesaghi via dal Milan, la decisione l’ha presa Allegri - Davide Bartesaghi, tra i migliori nel derby vinto contro l'Inter, è diventato uomo mercato: Allegri ha già preso una decisione. calciomagazine.net scrive