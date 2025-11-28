Bari ricorda Benedetto Petrone a 48 anni dall' omicidio | Martire laico della Repubblica

Baritoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 48 anni dal suo omicidio, la città di Bari ha ricordato questa mattina Benedetto Petrone, il giovane militante comunista, ucciso nel corso di un'azione da parte di alcuni militanti fascisti il 28 novembre 1977, in piazza Prefettura.La cerimoniaAll'appuntamento, che ha visto la deposizione di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

