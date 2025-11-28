Barcellona-Alaves sabato 29 novembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Lamine Yamal lascia il segno?
Il Barcellona sabato pomeriggio ospiterà l’Alaves, per la quattordicesima giornata di Liga spagnola: i blaugrana dovranno reagire dopo una notte europea infausta, in quel di Londra. A Stamford Bridge, infatti, il Chelsea ha impartito una sonora lezione alla squadra di Flick, che ancora una volta ha palesato gli enormi problemi della sua fase difensiva. In campionato, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'ex portiere della Juventus ha svelato come il suo primo anno al Barcellona abbia dovuto giocare 'gratis' per ripagare il club bianconero - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Barcellona vs Alaves – 29 Novembre 2025 - Appuntamento di La Liga in programma il 29 Novembre 2025 alle 16:15 al Camp Nou, dove si sfideranno Barcellona e Alaves. Scrive news-sports.it
Barcellona-Alavés streaming gratis e formazioni: dove vedere la diretta tv live - Accedi alla piattaforma, cerca il match e vivi tutte le emozioni della Liga. Segnala msn.com
Calcio in tv oggi, 29 novembre 2025: Milan-Lazio e le altre sfide del giorno - Nella guida TV di sabato 29 novembre 2025 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN; Milan- Scrive calciomagazine.net