Barcellona-Alaves sabato 29 novembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Lamine Yamal lascia il segno?

Il Barcellona sabato pomeriggio ospiterà l’Alaves, per la quattordicesima giornata di Liga spagnola: i blaugrana dovranno reagire dopo una notte europea infausta, in quel di Londra. A Stamford Bridge, infatti, il Chelsea ha impartito una sonora lezione alla squadra di Flick, che ancora una volta ha palesato gli enormi problemi della sua fase difensiva. In campionato, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Barcellona-Alaves (sabato 29 novembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Lamine Yamal lascia il segno?

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'ex portiere della Juventus ha svelato come il suo primo anno al Barcellona abbia dovuto giocare 'gratis' per ripagare il club bianconero - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Barcellona vs Alaves – 29 Novembre 2025 - Appuntamento di La Liga in programma il 29 Novembre 2025 alle 16:15 al Camp Nou, dove si sfideranno Barcellona e Alaves. Scrive news-sports.it

Barcellona-Alavés streaming gratis e formazioni: dove vedere la diretta tv live - Accedi alla piattaforma, cerca il match e vivi tutte le emozioni della Liga. Segnala msn.com

Calcio in tv oggi, 29 novembre 2025: Milan-Lazio e le altre sfide del giorno - Nella guida TV di sabato 29 novembre 2025 le gare di Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN; Milan- Scrive calciomagazine.net