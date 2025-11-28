Barcellona-Alaves sabato 29 novembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici I catalani provano a ripartire

Il Barcellona sabato pomeriggio ospiterà l’Alaves, per la quattordicesima giornata di Liga spagnola: i blaugrana dovranno reagire dopo una notte europea infausta, in quel di Londra. A Stamford Bridge, infatti, il Chelsea ha impartito una sonora lezione alla squadra di Flick, che ancora una volta ha palesato gli enormi problemi della sua fase difensiva. In campionato, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Barcellona-Alaves (sabato 29 novembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I catalani provano a ripartire

Ieri il suo Barcellona ha perso in trasferta per 3 a 0 contro il Chelsea. 7 punti raccolti nelle prime 5 gare di Champions League. 15esimo posto in classifica. 10 gol subiti, di cui 3 contro il Brugge. Terza peggior difesa della competizione.

LaLiga, dove vedere Barcellona-Alaves: diretta tv live e streaming gratis - Nuovo appartamento con LaLiga spagnola che in questo nuovo turno ci propone sabato 29 novembre alle ore 16:15 la sfida tra Barcellona e Alaves, con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti

Il Barcellona non brilla ma piega l'Alaves: -4 dalla vetta. E sabato c'è il derby di Madrid