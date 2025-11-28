Barbara d’ursò lascia ballando con le stelle tra litigi e tensioni

Notizie su Barbara D’Urso e il suo possibile abbandono di “Ballando con le Stelle”. La presenza di Barbara D’Urso nel cast di “Ballando con le Stelle” ha suscitato forte attenzione nel mondo dello spettacolo, portando con sé numerosi rumors e indiscrezioni. La conduttrice napoletana, dopo un lungo periodo di assenza dalla televisione, ha scelto di rientrare in scena partecipando a uno dei programmi più seguiti della stagione. Nelle ultime settimane, si sono approfondite le dinamiche interne al talent, caratterizzate da tensioni e scontri tra la D’Urso e la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

