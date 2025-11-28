Barbara d’ursò lascia ballando con le stelle tra litigi e tensioni
Notizie su Barbara D’Urso e il suo possibile abbandono di “Ballando con le Stelle”. La presenza di Barbara D’Urso nel cast di “Ballando con le Stelle” ha suscitato forte attenzione nel mondo dello spettacolo, portando con sé numerosi rumors e indiscrezioni. La conduttrice napoletana, dopo un lungo periodo di assenza dalla televisione, ha scelto di rientrare in scena partecipando a uno dei programmi più seguiti della stagione. Nelle ultime settimane, si sono approfondite le dinamiche interne al talent, caratterizzate da tensioni e scontri tra la D’Urso e la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’incontro con Barbara Tamborini faceva parte del festival Leggere… lascia il segno!, organizzato dal Sistema Bibliotecario di Valle Camonica con Il Leggio - Società Cooperativa Sociale - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D'Urso lascia Ballando con le Stelle? Dietro il possibile ritiro le polemiche con Selvaggia Lucarelli e... Ecco i veri motivi Vai su X
Barbara D'Urso lascia Ballando con le Stelle? Dietro il possibile ritiro le polemiche con Selvaggia Lucarelli e... Ecco i veri motivi - L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 pronta a lasciare Ballando con le stelle? affaritaliani.it scrive
“Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le Stelle”, l’indiscrezione - Barbara D’Urso starebbe valutando, insieme al ballerino Pasquale La Rocca, di abbandonare Ballando con le Stelle 2025 ... Scrive dilei.it
Barbara d’Urso pronta a lasciare Ballando con le Stelle: ecco il vero motivo - Barbara d’Urso starebbe valutando di abbandonare Ballando con le Stelle prima della finale: tensioni in classifica e strategia per uscire “in gloria”. Secondo rds.it