In una sera invernale pungente, il nuovo cocktail bar Barbablù ha acceso di luce e presenze i vicoli di Chiaia, trasformando il freddo esterno in un interno colmo di voci, sorrisi e attesa, come accade quando un luogo desiderato diventa finalmente realtà condivisa. Un nuovo indirizzo nel cuore di Chiaia In via Bisignano 45, nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Barbablù, il nuovo salotto di Chiaia dove l’aperitivo diventa rito