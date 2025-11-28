Barbablù accende Chiaia | un’inaugurazione tra calore emozioni e raffinata convivialità

In una pungente sera d’inverno, Barbablù, il nuovo unconventional cocktail bar, ha acceso i vicoli di Chiaia con calore, luce soffusa e l’energia di un progetto nato dal cuore. All’insegna di sorrisi, tintinnio di calici e una convivialità sincera, il locale ha aperto ufficialmente le porte in via Bisignano 45, accolto da amici, volti affezionati e una “bella gente” pronta a condividere l’esperienza. Gli ospiti hanno assaporato chardonnay, bollicine pregiate e piccoli bun salati serviti come assaggi di un percorso sensoriale che promette di diventare rito quotidiano. La serata ha confermato l’anima del locale: un equilibrio tra estetica, gusto e convivialità, capace di scaldare più di qualunque clima esterno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it