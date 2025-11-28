Bando INPS 2025 26 per screening oncologici e cardiovascolari | domande dal 1° dicembre

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile il bando INPSScreening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari – Anno 20252026”, rivolto agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, sia attivi che in pensione, nati tra il 1° gennaio 1958 e il 31 dicembre 1990. L'articolo Bando INPS 202526 per screening oncologici e cardiovascolari: domande dal 1° dicembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

