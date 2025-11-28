Bancarotta fraudolenta nell' azienda di famgilia | denunciati marito e moglie
Si conclude con una denuncia per bancarotta fraudolenta l'indagine della Guardia di Finanza di Pordenone su una ditta individuale di Sacile, attiva nel commercio di autovetture. Nei guai sono finiti due coniugi trevigiani, già noti alle forze dell'ordine per precedenti segnalazioni relative a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
