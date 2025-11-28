Banana l' ambivalenza di una superpotenza

L’ambivalenza della banana la si può introdurre con un farneticante paradosso: è il frutto proibito di Kim Jong-un, il pingue dittatore col tarlo nucleare. Già, perché la banana in virtù dell’abbondanza di potassio - l’isotopo potassio-40 - è infinitesimamente radioattiva. Per intendersi - spiega Bbc Nature -, in media una banana sprigiona una carica radioattiva pari a 0,1 microsievert; 800 ne sprigionano 80, come un aereo intercontinentale; un Tir a pieno carico, 27mila banane e 2.700 microsievert, può far scattare un falso allarme tra i rivelatori di radiazioni dispiegati per scovare armi nucleari; una nave cargo che trasporta 50 milioni di banane raggiunge la carica radioattiva letale per l’uomo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

