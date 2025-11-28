Bambini contesi tra Stato e natura l’analisi della psicoterapeuta | Famiglia nel bosco | diritto alla vita dovere di realtà
Dopo le accuse di aver rifiutato soluzioni abitative alternative, i genitori della “famiglia nel bosco” ribaltano la versione. Il nodo resta uno: quanto è stato tutelato il superiore interesse dei tre bambini? Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco di Palmoli, hanno affermato nelle scorse ore di non aver rifiutato il supporto di istituzioni e privati che avrebbero messo a loro disposizione abitazioni alternative. (ANSA FOTO) – Notizie.com La coppia di coniugi, i cui tre figli sono stati allontanati a seguito di un provvedimento del Tribunale dei Minori dell’Aquila, ha indirizzato una lettera alla stampa. 🔗 Leggi su Notizie.com
Bambini contesi tra Stato e natura, l’analisi della psicoterapeuta: “Famiglia nel bosco: diritto alla vita, dovere di realtà” - Dopo le accuse di aver rifiutato soluzioni abitative alternative, i genitori della “famiglia nel bosco” ribaltano la versione. Lo riporta notizie.com
