Ballotta sullo Scudetto | Campionato molto equilibrato due squadre si giocheranno il titolo fino all’ultimo

Inter News 24 Ballotta parla della lotta Scudetto di quest’anno. Secondo lui, ci sono due squadre superiori alle altre, che si batteranno per la conquista del tricolore. Marco Ballotta, ex portiere dell’ Inter e oggi osservatore attento della Serie A, ha espresso la sua opinione sulla lotta per lo Scudetto di questa stagione, intervistato dalla Gazzetta di Parma. Secondo Ballotta, le favorite per il titolo sono Inter e Napoli, con le due squadre che stanno mostrando il miglior livello di gioco in questo avvio di campionato. Tuttavia, l’ex portiere ha sottolineato che il campionato italiano è molto equilibrato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ballotta sullo Scudetto: «Campionato molto equilibrato, due squadre si giocheranno il titolo fino all’ultimo»

Approfondisci con queste news

IL PENSIERO - Ballotta: "Scudetto? Inter e Napoli in pole, dietro Milan, Roma e Bologna" ift.tt/alnbC2v Vai su X

?È una serata speciale per la Virtus Bologna che questa sera ritrova da avversario Isaia Cordinier Il giocatore francese è stato tra i grandi protagonisti delle ultime stagioni bianconere, ed ha contribuito a diversi successi della Virtus, compreso lo Scudetto co - facebook.com Vai su Facebook

Ballotta: "Napoli e Inter favorite, ma occhio a un club: campionato meraviglioso" - L'ex portiere Marco Ballotta è intervenuto alla Gazzetta di Parma per commentare alcuni temi legati al nostro campionato come la lotta scudetto con il Napoli al momento secondo a - Lo riporta tuttonapoli.net

Ballotta: "Scudetto, vedo Inter e Napoli sopra a tutte ma in corsa ci sono anche Bologna e Como" - In vista della sfida tra Parma e Lione Legends, l’ex portiere dei gialloblu Marco Ballotta, visto anche con le maglie di Inter, Lazio, Reggiana e Modena, ha offerto alla Gazzetta di Parma la sua disam ... msn.com scrive

IL PENSIERO - Ballotta: "Scudetto? Inter e Napoli in pole, dietro ci sono Milan, Roma e Bologna" - In vista della sfida tra Parma e Lione Legends ha parlato alla Gazzetta di Parma lo storico portiere Marco Ballotta. Riporta napolimagazine.com