Ballando con le Stelle quote rivoluzionate dopo l' infortunio di Fialdini | le due favorite per la vittoria

La corsa al vertice è serrata: tra rumor di addii e ritorni inattesi, scopriamo chi sono i favoriti e gli outsider della ventesima edizione secondo gli esperti di scommesse. Dopo il recente infortunio che ha costretto Francesca Fialdini (frattura alle costole) a un momentaneo - o forse definitivo - stop, i giochi per la vittoria finale di Ballando con le Stelle sono cambiati radicalmente. Gli esperti Sisal hanno indicato le principali favorite per il trionfo in questa edizione: Barbara D'Urso e Andrea Delogu. Alle loro spalle, diversi underdog puntano a una performance brillante per ribaltare le previsioni.

