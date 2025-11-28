Ballando con le Stelle polemiche sul lastra gate Cosa ha detto Milly Carlucci

A Ballando con le Stelle si parla di "lastra gate", ossia l'accesa polemica scoppiata in seguito all'infortunio di Francesca Fialdini, costretta a ritirarsi temporaneamente dalla gara per via di alcune costole rotte. Non tutti i concorrenti della trasmissione avrebbero ritenuto vera la notizia, tanto che qualcuno non ha mancato di esprimere dei dubbi sulla veridicità dell'accaduto. C'è, infatti, chi ha visto in ciò uno stratagemma per prendersi un periodo di riposo e poi rientrare con il ripescaggio. Da qui la richiesta di prendere visione delle lastre che avrebbero accertato l'effettiva frattura delle costole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ballando con le Stelle, polemiche sul "lastra gate". Cosa ha detto Milly Carlucci

Anche se molti sono convinti che programmi come Ballando Con Le Stelle siano una trincea dietro la quale combattere, sarebbe opportuno ricordarsi che parliamo pur sempre di un gioco che dovrebbe regalare gioia e spensieratezza al pubblico che lo segue - facebook.com Vai su Facebook

Mistero a #BallandoConLeStelle: chi ha chiesto di vedere le lastre dell’infortunata #FrancescaFialdini? La concorrente svela l'esistenza di chi ha messo in dubbio il suo infortunio. Ci sarebbero un mandante (donna) e un esecutore (uomo) Vai su X

