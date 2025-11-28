Ballando con le Stelle Milly Carlucci | Confronto acceso tra Fognini e Fialdini Lui smentisce
Come ogni anno, anche la ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha il suo “caso”: stiamo parlando del lastra-gate, che si è scatenato dopo il ritiro di Francesca Fialdini a seguito del suo infortunio. La conduttrice è fuori dalla gara e spera di poter tornare con il ripescaggio, ma in queste ultime settimane, oltre al riposo prescritto dal medico, ha dovuto fronteggiare le accuse di alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle che hanno messo in dubbio che si sia fatta male, tanto da arrivare a chiedere le lastre come prove. A chiarire la situazione e le indiscrezioni delle ultime settimane è stata Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Dilei.it
Anche se molti sono convinti che programmi come Ballando Con Le Stelle siano una trincea dietro la quale combattere, sarebbe opportuno ricordarsi che parliamo pur sempre di un gioco che dovrebbe regalare gioia e spensieratezza al pubblico che lo segue - facebook.com Vai su Facebook
Mistero a #BallandoConLeStelle: chi ha chiesto di vedere le lastre dell’infortunata #FrancescaFialdini? La concorrente svela l'esistenza di chi ha messo in dubbio il suo infortunio. Ci sarebbero un mandante (donna) e un esecutore (uomo) Vai su X
L'Oroscopo di Milly Carlucci: la conduttrice è Bilancia con ascendente in Scorpione. Giove rinnova il successo - Nel cielo di Milly Carlucci – ora su Rai 1 con il dance show Ballando con le Stelle – c’è molta acqua: ben sette pianeti e l’ascendente. Lo riporta ilmattino.it
Lastra-gate a Ballando, Milly Carlucci svela tutto: “Non è stata Barbara D’Urso”/ Chi ha accusato Fialdini - gate a Ballando con le stelle 2025, svelando cos'è davvero successo con Francesca Fialdini e chi è stato ... ilsussidiario.net scrive
Selvaggia Lucarelli addio a Ballando con le stelle? Milly Carlucci risponde all’indiscrezioni - Una frase sussurrata da Milly Carlucci a Gente riaccende il dubbio: la giurata storica è davvero pronta a lasciare la Rai? Secondo gogomagazine.it