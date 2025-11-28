Ballando con le stelle | Fognini replica sul lastra-gate Fialdini risponde via social

Movieplayer.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le accuse della conduttrice scuotono Ballando con le Stelle. Fognini parla di semplice conversazione, Milly Carlucci chiarisce i rumor, ma la tensione nel backstage del dancing show resta alta. Alla vigilia della nuova puntata di Ballando con le Stelle, cresce l'attenzione sul cosiddetto lastra-gate, ovvero la polemica nata dall'infortunio di Francesca Fialdini, che ha denunciato pubblicamente come alcuni compagni di avventura avrebbero messo in dubbio la veridicità della sua frattura, generando tensioni e discussioni dietro le quinte del programma e alimentando ulteriormente il dibattito mediatico attorno alla competizione televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ballando con le stelle fognini replica sul lastra gate fialdini risponde160via160social

© Movieplayer.it - Ballando con le stelle: Fognini replica sul lastra-gate, Fialdini risponde via social

Leggi anche questi approfondimenti

Ballando con le stelle: Fognini replica sul lastra-gate, Fialdini risponde via social - Fognini parla di semplice conversazione, Milly Carlucci chiarisce i rumor, ma la tensione nel backstage del dancing show resta alta. Come scrive movieplayer.it

ballando stelle fognini replicaBallando Con Le Stelle, esplode il lastra-gate: scontro al vetriolo tra Fialdini e Fognini sui social! - gate: scontro al vetriolo tra Fialdini e Fognini sui social! Si legge su ilvicolodellenews.it

ballando stelle fognini replicaLa replica social di Francesca Fialdini non piace ai fan di Ballando con le stelle - Francesca Fialdini sui social torna a parlare dopo le dichiarazioni di Milly Carlucci e Fabio Fognini ma il pubblico non gradisce ... Da ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Fognini Replica