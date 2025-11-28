Ballando con le stelle | Fognini replica sul lastra-gate Fialdini risponde via social
Le accuse della conduttrice scuotono Ballando con le Stelle. Fognini parla di semplice conversazione, Milly Carlucci chiarisce i rumor, ma la tensione nel backstage del dancing show resta alta. Alla vigilia della nuova puntata di Ballando con le Stelle, cresce l'attenzione sul cosiddetto lastra-gate, ovvero la polemica nata dall'infortunio di Francesca Fialdini, che ha denunciato pubblicamente come alcuni compagni di avventura avrebbero messo in dubbio la veridicità della sua frattura, generando tensioni e discussioni dietro le quinte del programma e alimentando ulteriormente il dibattito mediatico attorno alla competizione televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Anche se molti sono convinti che programmi come Ballando Con Le Stelle siano una trincea dietro la quale combattere, sarebbe opportuno ricordarsi che parliamo pur sempre di un gioco che dovrebbe regalare gioia e spensieratezza al pubblico che lo segue - facebook.com Vai su Facebook
Mistero a #BallandoConLeStelle: chi ha chiesto di vedere le lastre dell’infortunata #FrancescaFialdini? La concorrente svela l'esistenza di chi ha messo in dubbio il suo infortunio. Ci sarebbero un mandante (donna) e un esecutore (uomo) Vai su X
