Ballando con le stelle | Fognini replica sul lastra-gate Fialdini risponde via social

Le accuse della conduttrice scuotono Ballando con le Stelle. Fognini parla di semplice conversazione, Milly Carlucci chiarisce i rumor, ma la tensione nel backstage del dancing show resta alta. Alla vigilia della nuova puntata di Ballando con le Stelle, cresce l'attenzione sul cosiddetto lastra-gate, ovvero la polemica nata dall'infortunio di Francesca Fialdini, che ha denunciato pubblicamente come alcuni compagni di avventura avrebbero messo in dubbio la veridicità della sua frattura, generando tensioni e discussioni dietro le quinte del programma e alimentando ulteriormente il dibattito mediatico attorno alla competizione televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

