Ballando con le stelle è guerra tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini | accuse e frecciatine al vetriolo

Negli studi di Ballando con le Stelle, dietro i sorrisi da prime serate e lustrini che brillano, sta montando un clima da soap opera. Il cosiddetto Lastra Gate – nato da sospetti, interrogativi e richieste giudicate fuori luogo – si è trasformato in un vero caso di stagione. Francesca Fialdini ha confidato a Ballando Segreto di aver percepito dubbi pesanti sul suo infortunio, insinuazioni alimentate, secondo lei, da due concorrenti ben determinati. E mentre Milly Carlucci prova a riportare l’ordine, negando alcuni nomi circolati e riducendo tutto a un diverbio acceso tra la conduttrice e Fabio Fognini, le versioni continuano a sovrapporsi, generando un labirinto in cui ogni passo spalanca un nuovo interrogativo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ballando con le stelle, è guerra tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini: accuse e frecciatine al vetriolo

