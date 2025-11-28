Bake off Italia puntata 28 novembre | semifinale prove e eliminazioni
Il 28 novembre 2025 si conclude con la trasmissione di una delle ultime puntate di Bake Off Italia, in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25. La puntata si distingue per un’inedita esplorazione degli elementi opposti nel mondo della pasticceria, offrendo agli spettatori momenti di suspense e creatività, con una serie di prove che mescolano tecnica e fantasia. una serata all’insegna della sperimentazione e delle sfide tra opposti. Venerdì 28 novembre, Brenda Lodigiani conduce la serata affiancata da tre giudici di grande esperienza: Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Per la prova tecnica, si unisce anche l’esperto Iginio Massari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
Come ogni venerdì, su Real Time torna Bake Off Italia. Dolci e torte a tema musicale. Le anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook
Bake Off Italia 2025: dolci in musica il 21 novembre, svelato il nuovo pasticcere eliminato - Cos'è accaduto nella puntata del 21 novembre di Bake Off Italia 2025: le prove e il nuovo eliminato. Scrive ultimenotizieflash.com
BAKE OFF ITALIA 2025, 12A PUNTATA/ Diretta: Janos eliminato, Angelo ottiene il suo primo grembiule blu - Bake Off Italia 2025 torna in onda oggi 21 novembre con la 12esima puntata: le tre prove, il nuovo eliminato e chi è il grembiule blu ... Riporta ilsussidiario.net
BAKE OFF ITALIA 2025, 11A PUNTATA/ Diretta: Gianluca eliminato, Patrizia conquista il grembiule blu - Bake off Italia 2025, oggi 14 novembre in onda su Real Time l'11a puntata: chi sarà l'eliminato? Da ilsussidiario.net