Il 28 novembre 2025 si conclude con la trasmissione di una delle ultime puntate di Bake Off Italia, in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25. La puntata si distingue per un’inedita esplorazione degli elementi opposti nel mondo della pasticceria, offrendo agli spettatori momenti di suspense e creatività, con una serie di prove che mescolano tecnica e fantasia. una serata all’insegna della sperimentazione e delle sfide tra opposti. Venerdì 28 novembre, Brenda Lodigiani conduce la serata affiancata da tre giudici di grande esperienza: Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Per la prova tecnica, si unisce anche l’esperto Iginio Massari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Bake off Italia puntata 28 novembre: semifinale prove e eliminazioni