Bake off Italia puntata 28 novembre | semifinale prove e eliminazioni

Jumptheshark.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 novembre 2025 si conclude con la trasmissione di una delle ultime puntate di Bake Off Italia, in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25. La puntata si distingue per un’inedita esplorazione degli elementi opposti nel mondo della pasticceria, offrendo agli spettatori momenti di suspense e creatività, con una serie di prove che mescolano tecnica e fantasia. una serata all’insegna della sperimentazione e delle sfide tra opposti. Venerdì 28 novembre, Brenda Lodigiani conduce la serata affiancata da tre giudici di grande esperienza: Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Per la prova tecnica, si unisce anche l’esperto Iginio Massari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

bake off italia puntata 28 novembre semifinale prove e eliminazioni

© Jumptheshark.it - Bake off Italia puntata 28 novembre: semifinale prove e eliminazioni

Approfondisci con queste news

bake off italia puntataBake Off Italia 2025: dolci in musica il 21 novembre, svelato il nuovo pasticcere eliminato - Cos'è accaduto nella puntata del 21 novembre di Bake Off Italia 2025: le prove e il nuovo eliminato. Scrive ultimenotizieflash.com

bake off italia puntataBAKE OFF ITALIA 2025, 12A PUNTATA/ Diretta: Janos eliminato, Angelo ottiene il suo primo grembiule blu - Bake Off Italia 2025 torna in onda oggi 21 novembre con la 12esima puntata: le tre prove, il nuovo eliminato e chi è il grembiule blu ... Riporta ilsussidiario.net

bake off italia puntataBAKE OFF ITALIA 2025, 11A PUNTATA/ Diretta: Gianluca eliminato, Patrizia conquista il grembiule blu - Bake off Italia 2025, oggi 14 novembre in onda su Real Time l'11a puntata: chi sarà l'eliminato? Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Bake Off Italia Puntata