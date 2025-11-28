Avvicendamento nel roster della Tav Treviglio | fuori il lungo Anaekwe dentro la guardia Galassi

Avvicendamento nel roster di Treviglio Brianza Basket: rescissione consensuale con il centro Simon Obinna Anaekwe e inserimento a roster della guardia Matteo Galassi. Il lungo nigeriano viaggiava a 5,5 punti e 5,9 rimbalzi in stagione, tirando il 54% e il 45% ai tiri liberi in 17 minuti di utilizzo medio a partita. Al suo posto ecco Galassi, bolognese classe 1998, esterno di 185 cm per 85 kg, che porta caratteristiche diverse e cambia inevitabilmente le gerarchie delle rotazioni, allungando il reparto dei ‘piccoli’. Fisico possente e caratteristiche da combattente, Galassi è nato come tiratore: nel corso della maturazione agonistica si è completato sia come giocatore d’attacco, sia come atleta dedito alla fase difensiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it