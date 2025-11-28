Aversa furto nella notte al tabacchi Serra di via Roma

Ancora allarme sicurezza ad Aversa, dove nella notte ignoti hanno preso di mira il tabacchi Serra in via Roma, pieno centro cittadino e zona dello shopping. I ladri sono riusciti a introdursi nell’attività portando via un bottino ancora da quantificare. Bottino da quantificare e titolari esasperati I proprietari del negozio si sono detti esasperati e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

