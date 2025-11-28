Aversa furto nella notte al tabacchi Serra di via Roma
Ancora allarme sicurezza ad Aversa, dove nella notte ignoti hanno preso di mira il tabacchi Serra in via Roma, pieno centro cittadino e zona dello shopping. I ladri sono riusciti a introdursi nell’attività portando via un bottino ancora da quantificare. Bottino da quantificare e titolari esasperati I proprietari del negozio si sono detti esasperati e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Aversa - Assolto il 37enne accusato del furto di un’auto fuori dal carcere: il giudice dispone la scarcerazione #Cronaca #Tribunale #NapoliNord #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
#Aversa - Assolto il 37enne accusato del furto di un’auto fuori dal carcere: il giudice dispone la scarcerazione #Cronaca #Tribunale #NapoliNord #NanoTV Vai su X
Tabacchi sotto assedio: ladri forzano la saracinesca e fuggono con la refurtiva - L’accaduto evidenzia ancora una volta come il capoluogo normanno sia nel mirino dei ladri, con commercianti e cittadini sempre più preoccupati ... Lo riporta casertace.net
Ladri all'assalto del bar tabacchi, poi scappano nel bosco - Il raid con arnesi da scasso e la fuga in una zona impervia nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale ... Da romatoday.it
Mugnano, furto nella notte nel bar Milord: rubati 5mila euro di tabacchi - Colpo nella notte al bar Milord di Mugnano, situato in via Papa all'interno di un distributore di carburanti. Segnala ilmattino.it