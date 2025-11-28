Ancora allarme sicurezza ad Aversa, dove nella notte ignoti hanno preso di mira il tabacchi Serra in via Roma, pieno centro cittadino e zona dello shopping. I ladri sono riusciti a introdursi nell’attività portando via un bottino ancora da quantificare. Bottino da quantificare e titolari esasperati I proprietari del negozio si sono detti esasperati e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, furto nella notte al tabacchi Serra di via Roma