AvA | Le mie canzoni sono spesso suggerimenti onirici

Dal 14 novembre scorso è in rotazione radiofonica ‘ Requiem ’, il nuovo singolo di AvA disponibile sulle piattaforme digitali di streaming: una rock ballad con profonde sfumature dark suggerita in sogno da un’entità astratta ‘ Requiem ’ è un sogno. È il respiro profondo prima del salto dentro l’abisso. L’attimo in cui senti il rumore del tuo cuore che si spezza e vieni travolto da mille schegge di specchi. E’ il momento esatto in cui ti arrendi al dolore e decidi di abbracciarlo, di arrenderti alla sconfitta invece che combattere. Una ballad urban pop con profonde sfumature dark, un ritornello evocativo che precipita in un universo di luce. 🔗 Leggi su Funweek.it

