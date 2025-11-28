Autovelox non censiti | multe annullabili Ecco come non pagare
Citofona il postino, ma nessun pacco è atteso. È invece la temutissima busta verde che contiene una multa per aver superato l’ autovelox con qualche kmh di troppo. Ma dal 30 novembre 2025 gli automobilisti italiani potranno avere una speranza in più: saranno valide solo le contravvenzioni derivanti da apparecchiature regolarmente censite sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre quelle non registrate dovranno essere spente e le sanzioni già emesse potranno essere annullate. Come funziona il nuovo censimento. La piattaforma telematica del MIT, operativa dal 30 settembre per Decreto dirigenziale n. 🔗 Leggi su Panorama.it
Argomenti simili trattati di recente
Gli apparecchi non censiti sul sito del ministero non possono più essere usati per elevare sanzioni. Ecco le conseguenze - facebook.com Vai su Facebook
Censimento, Autovelox non registrati: cosa cambia adesso per le multe? - I termini per inviare i dati sugli autovelox sono scaduti: i dispositivi non censiti non potranno più essere utilizzati ... Come scrive msn.com
Autovelox non registrati: dal 28 novembre stop alle multe - Magazine Quotazioni Usato Ultime ore di utilizzo su strada degli autovelox non censiti: a partire dal 28 novembre, tutte le apparecchiature per il controllo della velocità che non saranno registrate n ... Scrive quattroruote.it
Autovelox non omologati, la Corte dei Conti si astiene: né promossi, né bocciati - La sezione regionale di controllo per il Lazio non si esprime sulla legittimità degli accertamenti automatici della velocità. Secondo quattroruote.it