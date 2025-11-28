Citofona il postino, ma nessun pacco è atteso. È invece la temutissima busta verde che contiene una multa per aver superato l’ autovelox con qualche kmh di troppo. Ma dal 30 novembre 2025 gli automobilisti italiani potranno avere una speranza in più: saranno valide solo le contravvenzioni derivanti da apparecchiature regolarmente censite sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre quelle non registrate dovranno essere spente e le sanzioni già emesse potranno essere annullate. Come funziona il nuovo censimento. La piattaforma telematica del MIT, operativa dal 30 settembre per Decreto dirigenziale n. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Autovelox non censiti: multe annullabili. Ecco come non pagare