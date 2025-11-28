Autovelox arriva il censimento nazionale | ecco cosa cambia
Mancano pochi giorni al 30 novembre, giorno entro il quale sarà possibile registrare gli autovelox nel portale del Ministero delle Infrastrutture. Ma cosa succede se non viene rispettata questa scadenza? CENSIMENTO NAZIONALE – Dal 30 settembre, attraverso un apposito decreto, il Mit ha dato la possibilità ai Comuni, alle Province e alle Regioni di registrare gli autovelox. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
